МВД опубликовало видео с обысками у руководителей секты «Орден Пути»

Сотрудники Главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти опубликовали видео с обысками в квартирах руководителей секты «Орден Пути».

На кадрах видно, что одна из квартир чуть ли не ломится от различных оккультных предметов и бижутерии. Из удивительного: в ней также оказалось много маленьких плюшевых игрушек и холодного оружия. Схожим образом выглядел и один частный дом, в котором прошли обыски. Там нашли множество охотничьих ножей, мечей и арбалет.

Подробности о деле рассказал представитель ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко. По версии полиции, подозреваемые сектанты обманным путем похищали у клиентов сотни тысяч евро под предлогом психологических тренингов. Такими клиентами, по данным правоохранителей, на данный момент являются 30-40 человек.

Как сообщал 5-tv.ru, сектой «Орден Пути» управлял приезжий из Прибалтики. По версии следствия, он убеждал клиентов расстаться с деньгами с помощью введения их в трансовые и гипнотические состояния.