МВД опубликовало видео с обысками у руководителей секты «Орден Пути»
У сектантов нашли арбалет, мечи, охотничьи ножи и множество оккультных предметов, бижутерии и маленьких плюшевых игрушек.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Сотрудники Главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти опубликовали видео с обысками в квартирах руководителей секты «Орден Пути».
На кадрах видно, что одна из квартир чуть ли не ломится от различных оккультных предметов и бижутерии. Из удивительного: в ней также оказалось много маленьких плюшевых игрушек и холодного оружия. Схожим образом выглядел и один частный дом, в котором прошли обыски. Там нашли множество охотничьих ножей, мечей и арбалет.
Подробности о деле рассказал представитель ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко. По версии полиции, подозреваемые сектанты обманным путем похищали у клиентов сотни тысяч евро под предлогом психологических тренингов. Такими клиентами, по данным правоохранителей, на данный момент являются 30-40 человек.
Как сообщал 5-tv.ru, сектой «Орден Пути» управлял приезжий из Прибалтики. По версии следствия, он убеждал клиентов расстаться с деньгами с помощью введения их в трансовые и гипнотические состояния.
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