Стало известно, где и когда простятся с музыкантом группы «Мистер Твистер» Лысенко

Церемония прощания с музыкантом группы «Мистер Твистер» Лысенко пройдет 2 ноября

Прощание с певцом и барабанщиком группы «Мистер Твистер» Валерием Лысенко, известным поклонникам под псевдонимом Еж, пройдет 2 ноября в Москве. Об этом сообщили на официальной странице коллектива во «ВКонтакте».

Церемония начнется в 11:00 в храме Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках на улице Юности, 17.

В тот же день Лысенко похоронят на Раменском городском кладбище в Дементьеве Московской области.

Музыкант погиб в результате несчастного случая на даче своего знакомого. Ему было 65 лет.

Валерий Лысенко родился 26 августа 1961 года в станице Вешенской Ростовской области. Он стал одним из основателей группы «Мистер Твистер», которая появилась в Москве в 1985 году.

С 2009 года музыкант также выступал в составе дуэта популярной казачьей песни «Беседа».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти российского рэпера Миши Маваши (настоящее имя — Михаил Ниц. — Прим. ред.). Музыкант погиб в ночь с 24 на 25 октября в результате несчастного случая. Ему было 40 лет. Церемония прощания и похороны артиста состоялись в Воронеже.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.