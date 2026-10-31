Меркель предложила впервые избрать женщину президентом Германии

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 23 0

За 77 лет существования ФРГ эту должность занимали только мужчины.

Кто может стать президентом Германии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель предложила избрать женщину следующим федеральным президентом страны. Об этом она заявила журналу Der Spiegel.

«Федеративная Республика Германия существует уже 77 лет, и за все это время ни одна женщина не занимала пост федерального президента», — сказала политик.

Нового президента страны Федеральное собрание выберет 30 января. Как отмечает издание, председатель Христианско-социального союза Маркус Зедер уже несколько месяцев поддерживает кандидатуру Ильзе Айгнер, которая возглавляет ландтаг Баварии.

Помимо этого, Меркель высказалась о политическом курсе Христианско-демократического союза (ХДС). Она считает, что партии не следует сосредотачиваться исключительно на экономике. По мнению бывшего канцлера, ХДС также должна уделять больше внимания объединению разных групп общества.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Социал-демократической партии Германии (СДПГ) подняли вопрос об исключении бывшего канцлера Герхарда Шредера из партии после его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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