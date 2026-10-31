Меркель предложила впервые избрать женщину президентом Германии

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель предложила избрать женщину следующим федеральным президентом страны. Об этом она заявила журналу Der Spiegel.

«Федеративная Республика Германия существует уже 77 лет, и за все это время ни одна женщина не занимала пост федерального президента», — сказала политик.

Нового президента страны Федеральное собрание выберет 30 января. Как отмечает издание, председатель Христианско-социального союза Маркус Зедер уже несколько месяцев поддерживает кандидатуру Ильзе Айгнер, которая возглавляет ландтаг Баварии.

Помимо этого, Меркель высказалась о политическом курсе Христианско-демократического союза (ХДС). Она считает, что партии не следует сосредотачиваться исключительно на экономике. По мнению бывшего канцлера, ХДС также должна уделять больше внимания объединению разных групп общества.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Социал-демократической партии Германии (СДПГ) подняли вопрос об исключении бывшего канцлера Герхарда Шредера из партии после его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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