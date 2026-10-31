Змея уползла в Китай: Елена Товстик решила вернуть бывшего мужа

Елена Товстик резко высказалась об отъезде Полины Дибровой

Бывшая жена бизнесмена Романа Товстика Елена выразила надежду на то, что они с экс-супругом смогут найти общий язык. В социальных сетях женщина выложила пост, посвященный этому.

Змея уползла

В публикации Товстик рассуждает о том, что хочет хотя бы вернуть в семью атмосферу спокойствия, пока модель и бизнесвумен Полина Диброва уехала в путешествие в Китай. На данный момент Роман с Полиной состоят в отношениях. В поездку Диброва взяла не только своих детей, но и дочь Романа, что Елена назвала незаконным в комментарии «СтарХиту».

«Я пользуюсь отсутствием сожительницы, чтобы повлиять на Романа, пока она далеко‑далеко в Китае и упускает шанс быть рядом. И мир приходит в наш дом! И Роман приходит каждый день в дом к своим детям. Давайте вместе помолимся, чтоб все случилось, и змеи уползли и остались в Китае», — написала экс-супруга Товстика.

Истоки конфликта

Елена стала обсуждаемой личностью на фоне семейного скандала: о супружеских изменах ее мужа заговорили повсюду.

Год назад Полина Диброва прониклась чувствами к Роману Товстику. Этот союз стал разрушительным для двух влиятельных семей. Полина покинула телеведущего Дмитрия Диброва, а предприниматель развелся с Еленой, которая подарила ему шестерых детей.

Напомним, что раньше женщины дружили: им довелось даже рожать в одном роддоме. Однако со временем их общение испортилось и от прежней дружбы не осталось и следа.

Разлад начался еще в 2016–2017 годах: Елена поняла, что крестной матерью выберут не ее, и затаила обиду. Постепенно они перестали общаться.

Со временем Елена перешла к публичным нападкам на Полину, называя ее в том числе «воровкой чужого счастья».

Ситуация достигла пиковой точки в июле 2026 года, когда Елена опубликовала пост с утверждением, что Полина и Роман ставят под угрозу ее детей. Та восприняла это как клевету и инициировала судебный иск о защите чести и достоинства: она просила признать сведения недостоверными, обязать Елену удалить публикацию и выплатить компенсацию. Полина запрашивала в суде пять миллионов рублей. На заседании Полина заявляла, что она не вторгалась в семейные дела Елены, а претензии к ее методам воспитания — это ложь.

Семья Елены и Романа

Роман и Елена Товстик поженились в 2006 году. За годы совместной жизни они стали многодетными родителями: в семье родились три сына и три дочери. Все дети получили имена на букву «А» — Андрей, Анна, Артем, Алиса, Агата и Артур.

Однако в их семейной жизни были и непростые страницы. Елена столкнулась с двумя выкидышами, а часть родов прошла тяжело. При появлении на свет Алисы ее сердце останавливалось на восемь минут: медики констатировали клиническую смерть, но ребенка все же удалось спасти.

Затем у Елены развились осложнения, потребовавшие шести операций. Рождение Артура началось раньше срока — на восьмом месяце беременности, — и новорожденный около месяца находился в реанимационном отделении.

Супруги прожили в браке 19 лет, а в 2025 году сообщили о том, что разводятся.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Товстик назвала зверством решение суда относительно ее детей. Их оставили с отцом. Такой вердикт суда многодетная мать сравнила с тем, что ее детей сдали бы в детдом или отдали чужому человеку.

До этого экс-супруга Товстика даже доходила до полиции в вопросе общения детей с бывшим мужем. Елена написала заявление на Романа. Она утверждала, что предприниматель вывез их дочь Алису из школы, проигнорировав судебный порядок общения с дочерью. Сам бизнесмен свою вину не признал.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.