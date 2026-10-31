Штамп исчез, а искра осталась? Бербер заигрывает с бывшим мужем после развода

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 35 0

Мужчина подарил ей книгу и выступил личным фотографом, а Зоя не удержалась от шутки.

С кем Зоя Бербер проводит время после развода

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Зоя Бербер проводит время с бывшим мужем спустя неделю после развода

Звезда сериала «Реальные пацаны», актриса Зоя Бербер и ее бывший муж, актер Максим Белбородов на собственном примере показали, что даже после разрыва можно сберечь дружескую связь. Едва прошла неделя после официального развода артистка встретилась с бывшим супругом и показала подписчикам в соцсетях кадры совместного времяпрепровождения.

Бербер опубликовала в личном блоге фото, на котором позирует в гамаке с книгой, которую ей подарил экс-супруг. Это произведение автора Гоар Давтян с символичным названием «У всего есть год спустя».

«Сломаю вам сейчас представление о привычном. Бывший муж книгу подарил, и сфоткал тоже он. Нравлюсь ему», — с юмором прокомментировала подарок Бербер.

На других кадрах бывшие супруги вместе гуляют и наслаждаются осенней погодой, качаются на качелях и спокойно беседуют. Подписчики оценили такую высокую культуру отношений и отметили, что далеко не всем парам удается расстаться без взаимных претензий и скандалов, оставшись хорошими друзьями.

При этом детали расставания бывшие муж и жена пока предпочитают не оглашать. По данным пресс-службы Судов общей юрисдикции Москвы, развод инициировала сама актриса — при этом ряд СМИ сообщал, что она подала заявление в суд, не предупредив супруга. Максим же якобы узнал о происходящем из уведомления на портале «Госуслуги» и был удивлен.

Зоя Бербер и Максим Белбородов поженились в феврале 2024 года. Тем же летом у супругов родился сын, названный в честь папы. Увы, семейная идиллия продлилась меньше трех лет — и 23 октября 2026 года брак был официально расторгнут.

Фото: Instagram*/zberberr

Третья попытка: какие мужчины были в жизни Бербер в прошлом

Зоя Бербер никогда намеренно не скрывала детали личной жизни — актриса рассказывала, что ее первый роман был еще в родной Перми. Избранником стал некий «высокий парень ростом под два метра» с бритой головой, однако отношения закончились неожиданно: молодого человека окрутила коварная подруга артистки. Бербер не стала устраивать скандалов, последовав совету бабушки — она смирилась, отпустила ситуацию и даже порадовалась за бывшего возлюбленного и бывшую же подругу, когда те впоследствии поженились.

Следующего избранника она встретила уже на съемках сериала «Реальные пацаны» — там она сошлась со сценаристом Александром Синегузовым. В 2015 году у пары родилась дочь Надежда — крестным отцом девочки стал актер Владимир Селиванов.

При этом даже появление дочери не заставило Бербер с мужем торопиться в ЗАГС — актриса признавалась, что сама мысль о браке вызывала у нее тревогу. Так они с Александром и жили, без штампа в паспорте, но с любовью и взаимной поддержкой — растили дочь и выглядели по-настоящему счастливыми. Зоя не раз с теплотой отзывалась в интервью о достоинствах своего избранника и делилась подробностями семейной жизни.

Однако и эта семейная лодка дала течь — в 2020 году отношениям пришел конец. Бербер и Синегузов объявили о расставании, но смогли сохранить нормальное общение во имя будущего их дочери. Актриса продолжает активно интересоваться тем, как растет Надежда, и участвует в ее воспитании, а также делится трогательными семейными кадрами в соцсетях.

Детали отношений с Белбородовым

Позже, в ноябре 2023 года, Зоя совершенно неожиданно для фанатов заявила о своей помолвке с актером Максимом Белбородовым — она опубликовала фото с обручальным кольцом. До этого пара никак не афишировала свой роман. Они тайно расписались в одном из столичных ЗАГСов, а масштабную свадебную вечеринку устроили чуть позже. Торжество прошло в атмосфере семейного уюта, где среди гостей были только самые близкие друзья и коллеги по актерскому цеху.

Уже в январе 2024-го Бербер заявила, что ждет ребенка — радостной новостью она поделилась в соцсетях, опубликовав снимок с заметно округлившимся животом. На этот раз в семье ожидали появления мальчика.

В начале февраля актриса сообщила, что они с Максимом сыграли свадьбу. Свое бракосочетание Зоя назвала «началом прекрасной и неповторимой истории», которая, увы, теперь завершилась.

Как и в случае с дочкой Надеждой, бывшие супруги воспитывают сына вместе.

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Штамп исчез, а искра осталась? Бербер заигрывает с бывшим мужем после развода

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