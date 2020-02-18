Воеводина рассказала подробности разрыва с королем Малайзии

Сказка о счастливой россиянке Оксане Воеводиной, которая в 2018 году вышла замуж за короля Малайзии, обернулась кошмаром. О том, почему так случилось, она рассказала в интервью Ксении Собчак.

Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» вспомнила, что вскоре после пышной свадьбы в Подмосковье она узнала о существовании другой женщины в жизни супруга. Мухаммед V был в ванной, когда зазвонил его телефон. На экране высветилось имя Боб. Модель решила, что один из его друзей желает поздравить монарха со свадьбой.

Оксана взяла трубку и услышала оттуда женские крики. Дама заявила, что это она жена короля. Вернувшийся муж выхватил у нее мобильный. Вскоре он заявил, что общается с бывшей избранницей по финансовым вопросам, которые хочет закрыть окончательно.

До этого король уверял, что русская девушка — его первая супруга. Из-за разницы в возрасте в 23 года она надеялась, что правитель Малайзии уже свое отгулял.

Так модель поняла, что ошиблась. Спустя семь месяцев брак распался. Сегодня Воеводина продает платье за два миллиона рублей, которое сотворил для нее Валентин Юдашкин. Оксана хочет, чтобы ничего не напоминало ей о союзе с теперь уже бывшим королем. Однако она никуда не денет сына Леона от Мухаммеда V. Модель сама называет бывшего мужа отцом мальчика, хотя этот факт пока точно не установлен.

Ранее 5-tv.ru писал, что Воеводина призналась, что получила лицензию на оружие после поступавших ей угроз.