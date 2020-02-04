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«Больше никогда не буду наивной»: Воеводина призналась, что получила лицензию на оружие

, 19:00 | Светлана Александрова 45

После развода с бывшим королем Малайзии модель опасается за свою жизнь из-за настойчивых попыток отсудить у бывшего мужа алименты.

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Фото, видео: Instagram @rihanapetra

Оксана Воеводина, побывавшая замужем за бывшим королем Малайзии, и оставшаяся с маленьким сыном, опасается за свою жизнь. В своем аккаунте в Instagram она призналась, что не доверяет людям и на всякий случай получила лицензию на оружие.

«Я изменилась. Я никогда не буду прежней. У меня нет новых друзей. Проверяю людей, не пью воду и не ем с незнакомцами, получила лицензию на оружие и оглядываюсь назад, когда иду домой. Я больше никогда не буду наивной и доверчивой. Не в этой жизни», — написала бывшая супруга Мухаммада V.

Мрачный текст сопровождается очень красивым видеороликом — Оксана в длинном белом платье лежит на песке в пустыне.

Instagram @rihanapetra

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, обладательница титула «Мисс Москва — 2015» пытается через суд добиться алиментов (порядка двух миллионов рублей ежемесячно) от бывшего супруга, который так и не признал Леона своим сыном. Кроме того, Воеводина хочет квартиры в Москве и в Лондоне.

В конце прошлого года она пожаловалась на угрозы — якобы неизвестная женщина утверждала, что ее ребенок находится в смертельной опасности и предотвратить трагедию модель может, только отозвав судебный иск к бывшему мужу и перестав выступать в СМИ.

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