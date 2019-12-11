Суд отказал жене экс-короля Малайзии в ДНК-тесте на отцовство

Московский суд отказал Оксане Воеводиной в проведении ДНК-теста для установления отцовства ее сына. Таким образом бывшая жена экс-короля Малайзии хотела доказать мужчине, что сомнения в ее верности не имеют оснований.

Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» и Мухаммад V сыграли пышную свадьбу в 2018 году, а в 2019 году у пары родился сын, которого назвали Леоном. Однако уже через месяц после радостного события супруги подали на развод.

Воеводина отправилась в суд, в надежде получить часть имущества и установить алименты на содержание сына в размере порядка двух миллионов рублей в месяц. Однако в окружении бывшего монарха заявили, что сомневаются в верности Воеводиной, и в том, что ребенок от него.

Девушка обратилась в суд с просьбой о проведении ДНК-экспертизы, которая установила бы вероятность отцовства Мухаммада V. Но, как сообщает StarHit, уже через несколько дней документы вернулись к Воеводиной вместе с официальным отказом. Теперь модель намерена обжаловать решение суда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Воеводина понадеялась на дружбу с бывшим королем Малайзии.