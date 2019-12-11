  1. Пятый канал
  4. Суд отказал жене экс-короля Малайзии в ДНК-тесте на отцовство

Суд отказал жене экс-короля Малайзии в ДНК-тесте на отцовство

, 8:55 | Анастасия Игонина 435

Модель хотела доказать бывшему правителю Малайзии, что он зря сомневается в ее верности.

Фото: Instagram @rihanapetra

Московский суд отказал Оксане Воеводиной в проведении ДНК-теста для установления отцовства ее сына. Таким образом бывшая жена экс-короля Малайзии хотела доказать мужчине, что сомнения в ее верности не имеют оснований.

Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» и Мухаммад V сыграли пышную свадьбу в 2018 году, а в 2019 году у пары родился сын, которого назвали Леоном. Однако уже через месяц после радостного события супруги подали на развод.

Воеводина отправилась в суд, в надежде получить часть имущества и установить алименты на содержание сына в размере порядка двух миллионов рублей в месяц. Однако в окружении бывшего монарха заявили, что сомневаются в верности Воеводиной, и в том, что ребенок от него.

Девушка обратилась в суд с просьбой о проведении ДНК-экспертизы, которая установила бы вероятность отцовства Мухаммада V. Но, как сообщает StarHit, уже через несколько дней документы вернулись к Воеводиной вместе с официальным отказом. Теперь модель намерена обжаловать решение суда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Воеводина понадеялась на дружбу с бывшим королем Малайзии.

Читайте также

-6° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.58
-0.14 70.39
-0.11
Весы! Гороскоп на каждый месяц 2020 года: сексуальное и финансовое предсказания

Последние новости

10:22
Склад лакокрасочных изделий полыхает в Екатеринбурге
10:15
Российская компания создала аналог американской винтовки М16
10:00
Оригинальный и простой гарнир к новогоднему столу: картофель со свеклой
9:52
Пять самолетов вынужденно сели на запасных аэродромах из-за тумана в Крыму
9:49
Президент Бразилии назвал экоактивистку Грету Тунберг «соплячкой»
9:38
«Мари была талантливой женщиной»: Лоза высказался о смерти вокалистки Roxette

Сейчас читают

От Королевой до Семенович: Самые горячие и провокационные фото российских звезд 2019 года
Гороскоп на 11 декабря: растущая Луна добавит сил и бодрости
«Каждый раз наряд все лучше и лучше!»: Орбакайте в изумрудном платье напомнила об еще одной стороне своего таланта

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]