Аделину Сотникову госпитализировали и прооперировали

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова перенесла операцию. Об этом сообщает портал Sport24.

Как стало известно 5-tv.ru, спортсменку госпитализировали в нейрохирургическое отделение с дегенеративным стенозом шейного отдела позвоночника. Сотникова оказалась в лечебном учреждении еще 10 февраля.

По словам ее тренера, фигуристка перенесла плановую операцию и сейчас с ней все в порядке, пишет ТАСС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Аделина Сотникова рассказала о сестре с тяжелым генетическим заболеванием.