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  4. Аделина Сотникова рассказала о сестре с тяжелым генетическим заболеванием

Аделина Сотникова рассказала о сестре с тяжелым генетическим заболеванием

, 14:22 Фото 32

Мария родилась без ушей, подбородка и скул. Операции помогли девочке наладить жизнь, но уже не в России.

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Фото, видео: Instagram @adelina_sotnikova14, @stark_mary

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала в эфире «Русского радио» о младшей сестре Марии. С рождения девочка страдала тяжелой генетической патологией.

«У сестры при беременности маминой не пошло развитие лица. Она родилась без ушей. Ну просто как примочки такие вот вместо ушей. Подбородка, получается, у нее не было, скул. В детстве она была страшненькая», — поделилась Сотникова.

В первые годы жизни девочка страдала из-за проблем со здоровьем. Позже к ним добавились трудности с окружением. Как вспоминает прославленная спортсменка, Маша росла добрым ребенком, но часто терпела насмешки окружающих. Приходила домой в слезах и спрашивала маму, почему на нее показывают пальцем.

Instagram @stark_mary

После первых успехов Аделины в спорте у семьи появилась возможность оплатить Марии несколько операций. В этом им помогли тренер Сотниковой Татьяна Тарасова и благотворительный фонд Чулпан Хаматовой.

Внешность девочки улучшилась, но круг общения она нашла уже в другой стране. Мария живет в Южной Корее и учится в медицинском колледже. По словам фигуристки, там ее воспринимают нормально.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сотникова перевела два миллиона рублей на счет экстрасенса, которая после этого перестала выходить на связь.

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