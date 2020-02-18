Юрий Чайка: задолженность по зарплате в СКФО превышает 300 миллионов рублей

Задолженность по заработной плате в Северо-Кавказском федеральном округе оставляет более 300 миллионов рублей. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка на стратегической сессии «О приоритетах развития Северного Кавказа» в Магасе.

Полпред указал на значительное отставание показателей социально-экономического развития округа.

«К системным проблемам нашего округа относится безработица, более 11%, в РФ — 4,6%, низкий уровень доходов населения — 68% от среднероссийских. Так, например, среднемесячная заработная плата составляет 61% от среднероссийской, сохраняется высокий уровень задолженности по заработной плате — более 300 миллионов рублей», — сказал он.

Чайка сделал акцент на таких проблемах социальной сферы как оснащение медучреждений современной техникой, лекарственное обеспечение льготной категории населения, нехватка мест в детсадах, обучение в три смены.

«Для решения указанных проблем в рамках национальных проектов реализуются региональные проекты, результаты которых уже сегодня могут оценить наши граждане. Многое еще предстоит сделать, но без четкого понимания целей и задач на каждом направлении и в каждой сфере деятельности поступательного развития не будет», — указал Чайка.

Ранее сегодня полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка также назвал главные проблемы Ингушетии.