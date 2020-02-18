Как бороться со злостными должниками, если запретят отключение услуг за ЖКХ?

В России количество судебных исков из-за долгов по ЖКХ за последние годы выросло в два раза. Если пять лет назад возбудили чуть больше двух миллионов таких дел на сумму сорок с лишним миллиардов, то в минувшем году — уже больше четырех миллионов на 89 миллиардов рублей. Вероятно, этот скачок связан не столько с тем, что люди стали реже платить, сколько с тем, что должников стали активнее наказывать. И поделом, считают эксперты.

Депутаты заступились и за должников ЖКХ. Они предлагают запретить отключать им тепло и воду. Ведь от столь радикальных мер страдают и законопослушные соседи. Не станут ли поправки в Жилищный кодекс сигналом, что можно не платить за услуги ЖКХ вообще.

И как тогда бороться со злостными должниками? Дмитрий Зименкин разбирался в проблеме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить.