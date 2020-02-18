Экс-солистка SEREBRO Кищук в образе русалки прилегла с таинственным парнем
Поклонники певицы предположили, что это ее новый ухажер.
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Фото, видео: Instagram @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk
Экс-солистка группы SEREBRO Екатерина Кищук выложила в Instagram необычное фото. На снимке — девушка, одетая в костюм русалочки, позирует вместе с неким молодым человеком. Рядом небольшое пояснение: «Part of my world» («Часть моего мира» — Прим. ред.). Поклонники предположили, что это новый кавалер Кищук.
«Этот чувак мне не нравится»,
«Каждый месяц новый парень у тебя?»
«У него Урсула на плече. Думаю, это плохой знак для тебя, Русалочка», — писали они под фото.
Впрочем, эпатажные снимки для 26-летней Екатерины — не редкость. Девушка регулярно публикует посты, где позирует, то в образе феи с розовыми глазами без зрачков, то в чересчур открытом купальнике с декольте ниже талии.
Певица Екатерина Кищук покинула группу SEREBRO 25 февраля 2019 года, спустя три года работы в звездном коллективе. Девушка анонсировала это событие сама в одной из программ на «Русском Радио». По ее словам, настало время заняться сольной карьерой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Кищук начала встречаться с известным британским рэпером Slowthai.
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