Экс-солистка SEREBRO Кищук в образе русалки прилегла с таинственным парнем

Экс-солистка группы SEREBRO Екатерина Кищук выложила в Instagram необычное фото. На снимке — девушка, одетая в костюм русалочки, позирует вместе с неким молодым человеком. Рядом небольшое пояснение: «Part of my world» («Часть моего мира» — Прим. ред.). Поклонники предположили, что это новый кавалер Кищук.

«Этот чувак мне не нравится»,

«Каждый месяц новый парень у тебя?»

«У него Урсула на плече. Думаю, это плохой знак для тебя, Русалочка», — писали они под фото.

Instagram @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Впрочем, эпатажные снимки для 26-летней Екатерины — не редкость. Девушка регулярно публикует посты, где позирует, то в образе феи с розовыми глазами без зрачков, то в чересчур открытом купальнике с декольте ниже талии.

Певица Екатерина Кищук покинула группу SEREBRO 25 февраля 2019 года, спустя три года работы в звездном коллективе. Девушка анонсировала это событие сама в одной из программ на «Русском Радио». По ее словам, настало время заняться сольной карьерой.