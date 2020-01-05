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Экс-солистка SEREBRO начала встречаться с известным британским рэпером

, 4:28 | Игорь Рязов 26

Катя Кищук страстно поцеловала исполнителя Slowthai в недавнем прямом эфире в Instagram.

Фото: Instagram @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Экс-солистка группы SEREBRO Катя Кищук начала встречаться с известным британским рэпером Тайроном Фрэмптоном, известным под псевдонимом Slowthai. Об этом сообщает StarHit.

Кищук доказала роман с 25-летним рэпером с помощью прямого эфира в Instagram. Во время него звезды страстно поцеловались.

Издание отмечает, что 26-летняя Кищук и Slowthai вместе проводят новогодние каникулы. Сам рэпер часто публикует в сторис своего Instagram-аккаунта снимки с российской певицей.

Тайрон Кеймон Фрэмптон обрел известность в 2019 году. Внимание к себе он привлек текстами на политические темы, посвященными трудностям выхода Великобритании из Евросоюза и работе Терезы Мэй на посту премьер-министра.

Slowthai предрекают большое будущее и уже ставят в один ряд с Канье Уэстом и Jaz-Z. В апреле этого года он выступит на одном из известнейших в мире музыкальных фестивалей Coachella. Ради этого фестиваля снова соберется группа «Ленинград».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Катя Кищук приятно удивила фанатов, опубликовав детское фото.

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