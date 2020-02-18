«Все равно царица»: певица Alyona Alyona подшутила над собой в сети
Знаменитость опубликовала несколько снимков, разыграв комичные ситуации.
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Фото, видео: Instagram @alyona.alyona.official
Украинская певица Алена Савраненко, выступающая под псевдонимом Alyona Alyona, выложила в Instagram свежие фото из отпуска на Бали. Звезда разыграла несколько ситуаций из серии «ожидание VS реальность».
На первых снимках она запечатлела эффектный момент, сделав брызги волосами в бассейне. Комичности добавила вторая фотография, на которой знаменитость показала, как выглядит результат неудачной попытки от точно такого же действия. На следующих фото она позировала на матрасе, однако «реальный» снимок опять-таки оказался забавным. Третья подборка кадров была посвящена изящному позированию на лежаке, однако и тут певица умудрилась рассмешить подписчиков.
«Ожидание VS реальность», — шутливо подписала пост звезда.
Эпатажная рэп-исполнительница подкупает поклонников своей искренностью и раскованностью. Фанаты остались в восторге от публикации кумира и написали ей сотни восхищенных комментариев под постом.
«Дикая кошка»;
«Таки рыбка»;
«Комплексы и Алена — это разные вещи»;
«Все равно царица»;
«Какая богиня», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Alyona Alyona впечатлила поклонников откровенными фото с Бали.
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