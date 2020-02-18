Самолет SSJ штатно сел в московском «Внуково»

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Карина Бернтгольц
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Авиалайнер следовал рейсом из Берлина. По предварительным данным, во время полета сработал датчик неисправности стойки шасси.

Фото: ТАСС / Лысцева Марина

Самолет Sukhoi Superjet, следовавший рейсом из Берлина в Москву, благополучно приземлился в столичном аэропорту «Внуково». По данным МЧС, посадка произведена в штатном режиме. О пострадавших не сообщается.

По предварительной информации, командир воздушного судна заявил о срабатывании датчика неисправности стойки шасси.

Как стало известно 5-tv.ru, авиакомпания, которой принадлежит SSJ, специализируется на выполнении чартерных и VIP перевозок. Обстоятельства инцидента устанавлияваются. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на борту авиалайнера может находиться министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Информация уточняется.

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