В «Роснефти» назвали необоснованными новые санкции США
В МИД РФ полагают, что таким образом США банально создают более выгодную ситуацию своим компаниям, которые не выдерживают честной конкуренции.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru
Заседание в ООН Комиссии по разоружению оказалось сорванным по вине США. Вашингтон не выдал визу главе российской делегации Константину Воронцову. Встречу пришлось отложить на десять дней. Против такого решения никто из участников не возражал. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала поведение США «неподобающим и безответственным».
Пришлось нашему МИД комментировать и другой шаг Вашинтона — санкции в отношении одной из дочерних фирм компании «Роснефть». Во вторник США обвинили Rosneft Trading в торговле венесуэльской нефтью в обход американских ограничений против этой страны.
Как заявили в российском МИД, Москва категорически не приемлет односторонних мер, с помощью которых Вашингтон пытается покорить мир своей воле. В ведомстве предположили, что США банально создают более выгодную ситуацию своим компаниям, которые не выдерживают честной конкуренции. В самой «Роснефти» санкции в отношении дочерней компании назвали «незаконными и необоснованными».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что всплеском русофобии в посольстве России назвали новые санкции США.
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