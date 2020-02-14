Всплеском русофобии в посольстве России назвали новые санкции США

Новые санкции Вашингтона демонстрируют очередной всплеск русофобии. Об этом заявили в посольстве России в США.

Речь идет об ограничениях, которые Штаты ввели против трех наших предприятий машино- и приборостроения. Обосновали все нарушением американского законодательства и якобы распространением Москвой оружия массового уничтожения в Иране, КНДР и Сирии.

Российские дипломаты подчеркнули, что это не имеет ничего общего с реальностью. И напомнили: подобные меры по сути — противозаконны. Их применять имеет право только Совбез ООН, причем при наличии веских оснований. А США, на деле, просто стремятся под надуманными предлогами упрочить свои позиции на международном рынке оборонных технологий.