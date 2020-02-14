Всплеском русофобии в посольстве России назвали новые санкции США
Дипломаты напомнили, что подобные меры в отношении российских предприятий с их стороны противозаконны и их может применять только Совбез ООН при наличии веских оснований.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Sean Kilpatrick, 5-tv.ru
Новые санкции Вашингтона демонстрируют очередной всплеск русофобии. Об этом заявили в посольстве России в США.
Речь идет об ограничениях, которые Штаты ввели против трех наших предприятий машино- и приборостроения. Обосновали все нарушением американского законодательства и якобы распространением Москвой оружия массового уничтожения в Иране, КНДР и Сирии.
Российские дипломаты подчеркнули, что это не имеет ничего общего с реальностью. И напомнили: подобные меры по сути — противозаконны. Их применять имеет право только Совбез ООН, причем при наличии веских оснований. А США, на деле, просто стремятся под надуманными предлогами упрочить свои позиции на международном рынке оборонных технологий.
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