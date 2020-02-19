Победитель конкурса «Лучший социальный проект года» рассказал о своем первом изобретении
Роман Аранин разработал уникальное инвалидное кресло и приступил к его серийному производству.
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Фото, видео: ВКонтакте @roma.aranin; 5-tv.ru
Победителем конкурса «Лучший социальный проект» по итогам прошлого года стал Роман Аранин из Калининграда. Бывший военный летчик, изобрел уникальное инвалидное кресло. Оно без труда сможет преодолевать бездорожье, ходить по ступеням и даже плавать в море.
«Мы фактически сделали эту первую коляску для меня. Что я вот на этой конкретной коляске поехал в Светлогорске по спуску к морю, и ты же вчера был на ногах, ты же неопытный колясочник еще. Я чуть резче опустил джойстик, она остановилась, а я полетел вперед и воткнулся лицом в асфальт», — рассказывает Роман Аранин.
Разработчик уникального кресла уже приступил к серийному производству колясок. Среди его заказчиков много инвалидов из-за рубежа.
Всего в конкурсе на лучший социальный проект приняли участие более полутора тысяч человек. Финалистами стали около четырехсот. Награждение победителей пройдет этим летом в Москве.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что инвалиду-колясочнику пришлось на руках подниматься по лестнице в уральском ТЦ.
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