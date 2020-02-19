Победитель конкурса «Лучший социальный проект года» рассказал о своем первом изобретении

Победителем конкурса «Лучший социальный проект» по итогам прошлого года стал Роман Аранин из Калининграда. Бывший военный летчик, изобрел уникальное инвалидное кресло. Оно без труда сможет преодолевать бездорожье, ходить по ступеням и даже плавать в море.

«Мы фактически сделали эту первую коляску для меня. Что я вот на этой конкретной коляске поехал в Светлогорске по спуску к морю, и ты же вчера был на ногах, ты же неопытный колясочник еще. Я чуть резче опустил джойстик, она остановилась, а я полетел вперед и воткнулся лицом в асфальт», — рассказывает Роман Аранин.

Разработчик уникального кресла уже приступил к серийному производству колясок. Среди его заказчиков много инвалидов из-за рубежа.

Всего в конкурсе на лучший социальный проект приняли участие более полутора тысяч человек. Финалистами стали около четырехсот. Награждение победителей пройдет этим летом в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что инвалиду-колясочнику пришлось на руках подниматься по лестнице в уральском ТЦ.