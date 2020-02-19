Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин продолжает удивлять подписчиков необычным аутфитом. Звезда опубликовал в Instagram фотографию, на которой позирует, сидя в машине с тонированными стеклами. На шоумене надет обтягивающий плащ с леопардовым принтом.

Пост знаменитости вызвал бурную реакцию в соцсети. Всего за час снимок с модной съемки продюсера набрал более трех тысяч отметок «мне нравится».

Instagram @prigozhin_iosif

В комментариях к публикации Иосифа Пригожина поклонники продемонстрировали максимально возможный уровень креативности и воображения. Фанаты оставили под фото несколько сотен шутливых сообщений. Большинству пользователей продюсер на снимке напомнил кого-то вроде гангстера.

«Сутенер в отставке»;

«Барон приехал»;

«Образ махачкалинского олигарха с южной автостанции безошибочный»;

«Аль Капоне», — написали фолловеры.

Однако в комментариях не обошлось и без критики. Некоторым подписчикам образ Иосифа Пригожина показался чересчур вульгарным и безвкусным.

«Ужас!»

«Леопард? Только не на этом мужчине!»

«Это вещи Валерии?!» — высказались хейтеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иосиф Пригожин удивил поклонников «луком» в шубе.