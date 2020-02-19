«Леопард? Только не на этом мужчине!» — Пригожин примерил необычный плащ
Фанаты придумали кумиру множество новых прозвищ: от «барона» до «махачкалинского олигарха».
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Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин продолжает удивлять подписчиков необычным аутфитом. Звезда опубликовал в Instagram фотографию, на которой позирует, сидя в машине с тонированными стеклами. На шоумене надет обтягивающий плащ с леопардовым принтом.
Пост знаменитости вызвал бурную реакцию в соцсети. Всего за час снимок с модной съемки продюсера набрал более трех тысяч отметок «мне нравится».
В комментариях к публикации Иосифа Пригожина поклонники продемонстрировали максимально возможный уровень креативности и воображения. Фанаты оставили под фото несколько сотен шутливых сообщений. Большинству пользователей продюсер на снимке напомнил кого-то вроде гангстера.
«Сутенер в отставке»;
«Барон приехал»;
«Образ махачкалинского олигарха с южной автостанции безошибочный»;
«Аль Капоне», — написали фолловеры.
Однако в комментариях не обошлось и без критики. Некоторым подписчикам образ Иосифа Пригожина показался чересчур вульгарным и безвкусным.
«Ужас!»
«Леопард? Только не на этом мужчине!»
«Это вещи Валерии?!» — высказались хейтеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иосиф Пригожин удивил поклонников «луком» в шубе.
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