«Киркоров отдыхает»: Пригожин удивил поклонников «луком» в шубе
Продюсера в красной одеянии сравнили с Домиником Джокером, котом Базилио и американским сутенером.
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Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif
Броский образ Иосифа Пригожина переполошил его подписчиков в Instagram. Музыкальный продюсер выложил фото, на котором стоит у стены в ярко-красной шубе, черной шляпе и синих ботинках. При этом у знаменитости не слишком довольное выражение лица. Судя по всему, он сам оказался не в восторге от такого эксперимента с внешностью.
«Валерии я очень нравлюсь в этом образе, а вам?» — спросил пользователей супруг певицы.
Чаще всего Пригожина в комментариях сравнивали с Филиппом Киркоровым. По мнению одних, бизнесмен перещеголял «короля эстрады», а другие посчитали, что не дотянул до него.
Из-за круглых темных очков в руке продюсера его назвали котом Базилио, а из-за тяготения образа к американской уличной культуре — Домиником Джокером, который одевается в схожем стиле. Отдельные фолловеры провели прямую параллель со «спецодеждой» афроамериканского сутенера. Один из пользователей даже поинтересовался у Пригожина о цене на девочек. Тот ответил салютующим смайликом, что подтвердило его согласие с аналогией.
«Киркоров отдыхает»;
«Не изменяйте себе, это плохо кончится»;
«Такой Вы интересный в этом образе, необычный. На стиле, и немного загадочный»;
«Ботинки клевые, а шубку отдайте Киркорову»;
«Не слушайте жену, это ужасно»;
«Нам вы тоже нравитесь так», — оценили юзеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Пригожин в восторге от смелого образа Валерии.
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