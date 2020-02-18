«Киркоров отдыхает»: Пригожин удивил поклонников «луком» в шубе

Броский образ Иосифа Пригожина переполошил его подписчиков в Instagram. Музыкальный продюсер выложил фото, на котором стоит у стены в ярко-красной шубе, черной шляпе и синих ботинках. При этом у знаменитости не слишком довольное выражение лица. Судя по всему, он сам оказался не в восторге от такого эксперимента с внешностью.

«Валерии я очень нравлюсь в этом образе, а вам?» — спросил пользователей супруг певицы.

Instagram @prigozhin_iosif

Чаще всего Пригожина в комментариях сравнивали с Филиппом Киркоровым. По мнению одних, бизнесмен перещеголял «короля эстрады», а другие посчитали, что не дотянул до него.

Из-за круглых темных очков в руке продюсера его назвали котом Базилио, а из-за тяготения образа к американской уличной культуре — Домиником Джокером, который одевается в схожем стиле. Отдельные фолловеры провели прямую параллель со «спецодеждой» афроамериканского сутенера. Один из пользователей даже поинтересовался у Пригожина о цене на девочек. Тот ответил салютующим смайликом, что подтвердило его согласие с аналогией.

«Киркоров отдыхает»;

«Не изменяйте себе, это плохо кончится»;

«Такой Вы интересный в этом образе, необычный. На стиле, и немного загадочный»;

«Ботинки клевые, а шубку отдайте Киркорову»;

«Не слушайте жену, это ужасно»;

«Нам вы тоже нравитесь так», — оценили юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пригожин в восторге от смелого образа Валерии.