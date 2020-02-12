В сети появился первый трейлер российского фильма «Чернобыль: Бездна»

Первый трейлер российского фильма «Чернобыль: Бездна» появился в сети. Его выпустил канал Central Partnership. Это второй режиссерский проект Данилы Козловского после «Тренера», вышедшего в 2018 году. В этой картине от также исполнил главную роль.

Создатели называют проект первой масштабной лентой о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и подвиге людей, которые ценой своих жизней противостояли распространению техногенной катастрофы. В центре сюжета — пожарный Алексей. Вместе с товарищами ему предстоит спуститься в самое пекло и предотвратить, возможно, самый страшный исход взрыва реактора четвертого энергоблока.

В главных ролях снялись Равшана Куркова, Оксана Акиньшина, Артур Бесчастный и Николай Козак. Фильм выйдет на экраны 8 октября 2020 года и станет неофициальным ответом нашумевшему западному телесериалу 2019 года «Чернобыль», который вышел на HBO.

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