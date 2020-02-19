В Петербурге из машины директора фирмы похитили полтора миллиона рублей

Полтора миллиона рублей похитил неизвестный из автомобиля директора петербургской фирмы. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 18 февраля на Выборгском шоссе.

Злоумышленник разбил стекло у BMW 36-летнего мужчины и вытащил из салона сумку, в которой находились наличные.

В настоящее время решатся вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция ведет розыск преступника.