Мотать головой до обморока: в TikTok набирает популярность опасный челлендж

Ежедневно в популярном приложении TikTok регистрируется огромное количество людей. Кто-то из них просто выкладывает смешные видео, а кто-то регулярно участвует в массовых челленджах. Последние, к сожалению, не всегда заканчиваются «хэппи эндом», сообщает The Mirror.

Так, например, многочисленные эксперименты c намеренным доведением себя до состояния обморока под названием Pass Out Challange заставили поволноваться медицинских работников. Врачи провели большое исследование и выяснили, что банальное развлечение может обернуться настоящей катастрофой для человеческого организма.

TikTok @@bustd0wnthotiana

Мотание головой из стороны в сторону, имитация удушье путем сдавливания горла — все это способствует гипоксии мозга. Иначе говоря, организму банально не хватает кислорода. Отсюда — временное чувство эйфории, которое плавно перетекает в судорожные припадки и вполне может закончиться летальным исходом.

Узнав о смертельно опасных челленджах в сети, врачи спешат предупредить родителей: сегодня дети вращаются в абсолютно неконтролируемой среде. Они не понимают, что, казалось бы, невинное развлечение может привести к реальной трагедии. Кроме того, многие исполняют этот «трюк» будучи в нетрезвом состоянии: под действием алкоголя или даже запрещенных веществ. Именно поэтому стоит регулярно обращать внимание, чем на самом деле интересуются наши дети, и время от времени проверять их социальные сети.

Сегодня в интернете размещено уже более тысячи видеозаписей, где подростки специально доводят себя до обморочного состояния. Одна из пользовательниц под ником @beccaruru призналась: эксперимент удался, но без последствий не обошлось.

«Окей, работает. Я упала с кровати, больно», — написала девушка.