Рэпер Pop Smoke убит грабителем в собственном доме

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Алиса Старжевская
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Полиция продолжает поиски преступников.

Фото: Instagram @realpopsmoke

Рэпер Pop Smoke погиб при попытке ограбления в собственном доме, сообщает TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, в 4.30 утра в дом музыканта в Голливуде ворвались двое грабителей. Один из них в результате потасовки выстрелил в исполнителя. Музыкант скончался по дороге в больницу. Полиция приступила к поискам убийц. На момент смерти рэперу было всего 20 лет.

Летом 2019 года Pop Smoke выпустил свой первый альбом под названием Meet the Woo, а его песня Welcome to the Party стала настоящий хитом в США. Позже, в конце прошлого года, рэпер снял клип на композицию «Gatti» в коллаборации с Трэвисом Скоттом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мужчина, потерявший ногу в аварии с худруком театра «Лицедеи», пришел в себя и начал давать показания.

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