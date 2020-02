Рэпер Pop Smoke убит грабителем в собственном доме

Рэпер Pop Smoke погиб при попытке ограбления в собственном доме, сообщает TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, в 4.30 утра в дом музыканта в Голливуде ворвались двое грабителей. Один из них в результате потасовки выстрелил в исполнителя. Музыкант скончался по дороге в больницу. Полиция приступила к поискам убийц. На момент смерти рэперу было всего 20 лет.

Летом 2019 года Pop Smoke выпустил свой первый альбом под названием Meet the Woo, а его песня Welcome to the Party стала настоящий хитом в США. Позже, в конце прошлого года, рэпер снял клип на композицию «Gatti» в коллаборации с Трэвисом Скоттом.