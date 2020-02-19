Рэпер Pop Smoke убит грабителем в собственном доме
Полиция продолжает поиски преступников.
Фото: Instagram @realpopsmoke
Рэпер Pop Smoke погиб при попытке ограбления в собственном доме, сообщает TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительной информации, в 4.30 утра в дом музыканта в Голливуде ворвались двое грабителей. Один из них в результате потасовки выстрелил в исполнителя. Музыкант скончался по дороге в больницу. Полиция приступила к поискам убийц. На момент смерти рэперу было всего 20 лет.
Летом 2019 года Pop Smoke выпустил свой первый альбом под названием Meet the Woo, а его песня Welcome to the Party стала настоящий хитом в США. Позже, в конце прошлого года, рэпер снял клип на композицию «Gatti» в коллаборации с Трэвисом Скоттом.
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