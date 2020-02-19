Мужчина, потерявший ногу в аварии с худруком театра «Лицедеи», рассказал о том роковом дне
В результате жуткой аварии пострадавший лишился ноги и пережил клиническую смерть.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Павел Ковалев, пострадавший в шокирующем ДТП с участием худрука театра «Лицедеи» Виктора Соловьева, рассказал о своем самочувствии. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с рассказом мужчины, находящемся в больнице.
«На троечку. Мне кажется, самое тяжелое позади. Но хотя, конечно, есть сомнения. Но я держусь бордяком, чтобы не унывать, и верить буду, что все будет хорошо», — ответил Ковалев на вопрос о своем самочувствии.
Вспоминая о злополучной аварии, он сообщил, что у него в дороге лопнуло колесо. Он остановился, решил немного его подкачать, чтобы суметь добраться до автосервиса. Однако компрессор не смог справиться с этой задачей, поэтому колесо пришлось менять.
«Снял колесо, поставил. Уже все, в принципе, мне оставалось только убрать инструмент и уехать. Я уже практически закрывал задний люк, когда произошел вот этот удар», — вспомнил пострадавший.
Виктор признался, что в тот момент решил, что не выживет.
Как сообщал 5-tv.ru, жуткая авария произошла 15 февраля 2020 года. 61-летний художественный руководитель театра «Лицедеи» Виктор Соловьев на своем автомобиле сбил мужчину. Пострадавший пережил клиническую смерть и лишился ноги.
По рассказам очевидцев, виновник ДТП пытался скрыться с места аварии. По предварительной информации, в момент наезда он находился в состоянии алкогольного опьянения. В качестве меры пресечения правоохранители взяли с него подписку о невыезде.
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