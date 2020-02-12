Гол Овечкина стал лучшим за всю историю НХЛ

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Сергей Зеленский
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В ТОП-10 вошли еще четверо россиян.

Фото, видео: ТАСС/Терещенко Михаил, YouTube @IceHockey08

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял первое место в рейтинге лучших голов за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его шайба, заброшенная в ворота «Финикс Койотс» в 2006 году, оказалась вне конкуренции по версии сайта телеканала ESPN.

В ТОП-10 также оказались еще четверо российских хоккеистов. Андрей Свечников поделил второе место с Филипом Форсбергом, Павел Буре стал шестым, Павел Дацюк — девятым, а Владимир Тарасенко замкнул десятку лучших наравне с Петером Форсбергом.

Также в рейтинге, сформированном известными североамериканскими журналистами, фигурируют Марио Лемье (третье место), Яромир Ягр (четвертое), Дени Савар (пятое), Сидни Кросби (седьмое) и Марек Малик (восьмое).

Ранее в феврале Александр Овечкин стал лидером в гонке снайперов текущего сезона НХЛ.

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