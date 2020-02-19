Почему звезда «Сватов» оставила съемки в сериале и отправилась на Украину

Неожиданный отъезд в Киев актрисы Анны Кошмал удивил поклонников сериала «Сваты». Съемки седьмого сезона популярного ситкома проходят в Минске из-за накалившейся политической и социальной обстановки на территории Незалежной.

Девушка опубликовала в Instagram кадры, сделанные в пути.

Позже Кошмал объяснила подписчикам, что уехала со съемочной площадки, чтобы сыграть в спектакле «Девичник». Гастроли театра, в котором играет Анна, продолжатся. Лишь после всех выступлений артистка вернется в Минск, чтобы закончить работу над «Сватами», уточняет сайт Украина.ру.

Instagram @smorkovkina

Сериал «Сваты» снимается с 2008 года. С 2009-го он периодически входил в число наиболее популярных сериалов по итогам года на Украине, в России и Белоруссии. В 2011 году по итогам опроса ВЦИОМ «Сваты» стали самым популярным среди россиян телесериалом. Начиная с четвертого эпизода аудитория ситкома охватила треть жителей Украины, а шестой сезон стал самым рейтинговым продуктом украинского телевидения в 2013 году.

Несмотря на народную любовь, Госкино Незалежной запретило прокат «Сватов» — исполнитель одной из главных ролей Федор Добронравов попал в украинский «черный список» артистов после того, как публично поддержал воссоединение Крыма с Россией. Это стало одной из причин перенесения съемок седьмого сезона в Белоруссию. Недавно работу над ним возобновили после двухгодичного перерыва.

Ранее 5-tv.ru писал, что Звезда «Сватов» Федор Добронравов высказался о конфликте с коллегой по площадке Анатолием Васильевым.