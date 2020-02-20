Саша Савельева пожаловалась на трудности материнства

Трудности материнства навалились на Сашу Савельеву. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram. Ее сыну Леону от актера Кирилла Сафонова в марте исполнится год. Уход за младенцем приходится совмещать с активной работой, что накладывает отпечаток на самочувствие.

«Ну почему, почему, когда на следующий день съемка или много важных дел — именно ночью накануне ребенок спит хуже всего? Так, что ты просыпаешься через каждый час, готовишь ночной перекус, а его даже не едят, так, для приличия… и подъем в шесть часов! Хотя обычно просыпается в восемь-тридцать, с последующими уговорами „сынок поспи еще, вставать рано, ну хоть часик еще“… Надеюсь, это не навсегда», — пожаловалась экс-солистка Фабрики.

Instagram @sasha_savelieva

В комментариях опытные мамы рассказали певице, что такое поведение малыша нормально. То ли еще будет, когда у него начнут резаться зубки, предупредили родительницы. Савельеву утешили тем, что дети растут быстро. Пройдет немного времени, и этот отрезок жизни молодая мама будет вспоминать с упоением.

«Маленький карапуз маму на работу отпускать не хочет»;

«Для этого и придуман декрет, чтобы утром потом никуда не спешить»;

«В первую очередь, не нужно самой нервничать перед сном! Ребенок все понимает и чувствует!» — отреагировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Саша Савельева выложила сексуальное фото с животом.