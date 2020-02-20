Саша Савельева пожаловалась на трудности материнства
Певица рассказала, как годовалый сын не дает ей спать накануне важных дней.
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Фото, видео: Instagram @sasha_savelieva
Трудности материнства навалились на Сашу Савельеву. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram. Ее сыну Леону от актера Кирилла Сафонова в марте исполнится год. Уход за младенцем приходится совмещать с активной работой, что накладывает отпечаток на самочувствие.
«Ну почему, почему, когда на следующий день съемка или много важных дел — именно ночью накануне ребенок спит хуже всего? Так, что ты просыпаешься через каждый час, готовишь ночной перекус, а его даже не едят, так, для приличия… и подъем в шесть часов! Хотя обычно просыпается в восемь-тридцать, с последующими уговорами „сынок поспи еще, вставать рано, ну хоть часик еще“… Надеюсь, это не навсегда», — пожаловалась экс-солистка Фабрики.
В комментариях опытные мамы рассказали певице, что такое поведение малыша нормально. То ли еще будет, когда у него начнут резаться зубки, предупредили родительницы. Савельеву утешили тем, что дети растут быстро. Пройдет немного времени, и этот отрезок жизни молодая мама будет вспоминать с упоением.
«Маленький карапуз маму на работу отпускать не хочет»;
«Для этого и придуман декрет, чтобы утром потом никуда не спешить»;
«В первую очередь, не нужно самой нервничать перед сном! Ребенок все понимает и чувствует!» — отреагировали пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что Саша Савельева выложила сексуальное фото с животом.
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