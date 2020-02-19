СК проверит информацию о школьнике, ударившем учительницу в Псковской области
Следователи заинтересовались распространенном в сети и СМИ видеороликом, на котором подросток бьет педагога по лицу.
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Фото, видео: Известия / Михаил Терещенко; Вконтакте @id270303137
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после того, как в социальных сетях и СМИ распространился видеоролик, на котором снят конфликт ученика и учительницы в одной из школ Псковской области.
5-tv.ru рассказывал, что подросток нанес учительнице удар по лицу во время ссоры в Лавровской гимназии в Печорском районе Псковской области. Как рассказывают пользователей социальной сети «ВКонтакте», школьник непосредственно перед происшествием «донимал» педагога.
В ролике, опубликованном в сети, показано, как старшеклассник дерзко ведет себя в присутствии преподавателя и балуется зажигалкой. В определенный момент учительница не выдерживает и выдергивает из-под парня стул. Подросток падает на пол, после чего вскакивает и, замахнувшись, бьет женщину по лицу. От удара педагог теряет равновесие и падает. Данный инцидент сопровождается одобрительными выкриками других учеников.
Проверкой обстоятельств произошедшего занялись следователи регионального подразделения СК РФ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения СКК «Петербургский».
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