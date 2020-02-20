«Девушка Джеймса Бонда»: дочь Сафонова показала фото в купальнике

Дочь российского актера Кирилла Сафонова Анастасия еще в начале февраля отправилась в путешествие в компании друзей на британские Виргинские острова. Модель по сей день находится в отпуске и активно делится с подписчиками фотографиями в Instagram.

Свежий кадр, сделанный близ города Бостон, привел поклонников модели в восторг. Дочь звезды кино и сериалов предстала в кадре в сексуальном купальнике с экстремально глубоким декольте. Ее образ дополнили солнцезащитные очки.

Instagram @anastasiasaf

Поклонники восторженно оценили новый образ 25-летней Анастасии. Внимание пользователей сети привлекли стройные ноги модели и ее идеальная фигура.

«Девушка Джеймса Бонда»;

«Потрясающий костюм!»

«Такая красота»;

«Прекрасна», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Кирилла Сафонова в сексуальном бикини очаровала фанатов стройной фигуркой.