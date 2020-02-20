«Кощунство»: в посольстве РФ оценили резолюцию Эстонии о начале Второй мировой
Парламент прибалтийской республики принял накануне принял документ, в котором осуждается договор о ненападении между СССР и нацистской Германией.
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Фото, видео: Фотохроника ТАСС; 5-tv.ru
Оскорблением для всех, кто воевал против фашистской Германии, назвали в Госдуме резолюцию Эстонии о роли СССР в войне. Накануне парламент прибалтийской республики принял документ, в котором осуждается договор о ненападении между СССР и нацистской Германией.
Кроме этого, в эстонском парламенте выразили поддержку Польше и другим странам, которые назвали Россию виновной в развязывании Второй мировой войны.
В нашем посольстве назвал резолюцию кощунством и откровенно недружественным актом эстонского парламента.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин указал лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому на недопустимость искажения истории Второй мировой войны.
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