«Папина доча»: Харламов запечатлел наследницу в своих очках
В этот раз поклонники юмориста единодушно сошлись во мнении, на кого похожа дочь Гарика.
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Фото, видео: Instagram @garikkharlamov, @asmuskristina
Резидент Comedy Club Гарик Харламов показал подросшую дочь от Кристины Асмус в Instagram. Телеведущий поведал историю исчезновения одного из своих самых важных аксессуаров.
На свежем снимке шестилетняя Анастасия позирует в нежно-розовой майке и папиных очках. Как выяснилось, на носу малышки они оказались неслучайно. Гарик сообщил, что некоторое время он был в их поиске, однако позже выяснилось, что аксессуар решила примерить дочь.
«Обыскал весь дом в поисках очков. Настюха решила поиграть в папу», — написал артист.
Аудитория Гарика, привыкшая видеть в своей ленте юмористические скетчи шоумена и другие забавные публикации, умилилась при виде очаровательной наследницы Харламова. Пользователи сети утверждают, что малышка на этом фото — копия своего знаменитого отца.
«Твоя копия»;
«Папина доча»;
«Какая прелесть!»;
«Милашка»;
«Так на вас похожа дочка!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Асмус показала редкие кадры с подросшей дочкой.
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