«Папина доча»: Харламов запечатлел наследницу в своих очках

Резидент Comedy Club Гарик Харламов показал подросшую дочь от Кристины Асмус в Instagram. Телеведущий поведал историю исчезновения одного из своих самых важных аксессуаров.

На свежем снимке шестилетняя Анастасия позирует в нежно-розовой майке и папиных очках. Как выяснилось, на носу малышки они оказались неслучайно. Гарик сообщил, что некоторое время он был в их поиске, однако позже выяснилось, что аксессуар решила примерить дочь.

«Обыскал весь дом в поисках очков. Настюха решила поиграть в папу», — написал артист.

Instagram @garikkharlamov

Аудитория Гарика, привыкшая видеть в своей ленте юмористические скетчи шоумена и другие забавные публикации, умилилась при виде очаровательной наследницы Харламова. Пользователи сети утверждают, что малышка на этом фото — копия своего знаменитого отца.

«Твоя копия»;

«Папина доча»;

«Какая прелесть!»;

«Милашка»;

«Так на вас похожа дочка!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Асмус показала редкие кадры с подросшей дочкой.