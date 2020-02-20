Выписавшегося из больницы после ОРВИ китайца обнаружили мертвым под Курском
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Инцидент произошел днем 19 февраля в комнате общежития в Железногорске.
Фото: Известия / Алексей Майшев
Гражданина Китая обнаружили мертвым в комнате общежития в Железногорске Курской области, об этом сообщает региональный СК. Инцидент произошел днем 19 февраля.
В ведомстве отметили, что 45-летний мужчина буквально на днях выписался из больницы, где проходил лечение от ОРВИ. На шее погибшего обнаружено проникающее ранение, а на его теле лежали ножницы.
По версии следствия, гражданин Китая мог свести счеты с жизнью или был убит земляками, проживающими в том же общежитии. Идет расследование инцидента.
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