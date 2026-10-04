В Курской области за сутки сбили 216 украинских дронов

Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил об отсутствии пострадавших.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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За минувшие сутки в Курской области нейтрализовали 216 украинских беспилотников различных модификаций. Об этом заявил губернатор Александр Хинштейн.
Жертв и пострадавших в результате этих атак нет. Как уточнил глава региона, по отселенным территориям области ВСУ 78 раз наносили артиллерийские удары.
Кроме того, зафиксировано пять атак с применением дронов со взрывчаткой.
В поселке Глушково повреждены фасад и стеклопакеты частного дома. В селе Белица Беловского района ударом повреждены ангар и три зерноуборочных комбайна.
Накануне в результате атаки ВСУ на Белгород пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Беспилотники били прицельно по жилым кварталам и центральной части города.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные уничтожили командный пункт штаба механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады украинской армии. Удар нанесли в районе населенного пункта Избицкое на Харьковском направлении. В результате поражения объекта часть офицерского и сержантского состава выведена из строя.
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