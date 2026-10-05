Количество пострадавших от обломков БПЛА в Курске достигло шести
Пострадал еще один, третий по счету, несовершеннолетний: 16-летняя девушка госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Игорь Чигарев
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Число пострадавших от падения обломков БПЛА у остановки общественного транспорта на улице Энгельса в Курске увеличилось до шести. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"По уточненной информации, еще один подросток получил травмы при повреждении электробуса в Курске обломками БПЛА. У 16-летней девушки закрытая черепно-мозговая травма и акубаротравма, сотрясение головного мозга. Госпитализируем ее в Курскую областную больницу", - написал Хинштейн в мессенджере МАКС.
Ранения при падении обломка украинского беспилотника в Курске также получили 13-летний подросток и 54-летняя женщина. Восьмилетнюю девочку, также пострадавшую в этом инциденте, госпитализировали — об этом в тот же день сообщил губернатор Курской области.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что сколько дронов силы ПВО сбили за 5 октября над регионами России. В период с восьми утра до восьми вечера были уничтожены 343 украинских беспилотника. В числе регионов - Брянская, Белгородская, Курская, Калужская, Тульская и Орловская областями, Московский регион, Ставропольский и Краснодарский края, Республика Крым.
Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.
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