В результате массированной атаки украинских беспилотников на Курск пострадали 13 человек. Об увеличении числа раненых сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере МАКС.

Среди пострадавших — восемь женщин, четверо мужчин и один ребенок. Трем пациентам потребовалась госпитализация в областную больницу. По словам главы региона, у них диагностированы травмы средней степени тяжести.

Остальных осмотрели медики. После оказания первой помощи их отпустили на амбулаторное лечение.

Атака затронула сразу несколько районов города. В центре повреждены многоквартирный и частные дома, здание Арбитражного суда, Центральная городская библиотека, Дом быта и Курский медицинский колледж. Пострадал и травмпункт. У здания повреждены фасад и окна, пациенты и посетители не пострадали.

Также загорелись несколько автомобилей. Многие другие машины повреждены.

Губернатор лично приехал на места происшествия и пообщался с жителями. Он пообещал, что людям помогут восстановить жилье. Если потребуется, пострадавших временно разместят в пунктах временного размещения. В первую очередь власти займутся ремонтом окон и крыш, чтобы закрыть тепловой контур домов.

«По ремонту здания Арбитражного суда уже связался с генеральным директором Судебного департамента при Верховном суде Геннадием Лопатиным. Средства на ремонт будут оперативно доведены», — добавил Хинштейн.

Ранее губернатор сообщал, что над Курском работала система ПВО. Тогда также появилась информация о задымлении в одном из зданий в центре города.

Российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. Такие удары продолжаются с февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции.

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