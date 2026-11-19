Число пострадавших при атаке беспилотников на Курск выросло до 13
Троих человек доставили в областную больницу с травмами средней степени тяжести.
Фото: max/Александр Хинштейн/Hinshtein
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В результате массированной атаки украинских беспилотников на Курск пострадали 13 человек. Об увеличении числа раненых сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере МАКС.
Среди пострадавших — восемь женщин, четверо мужчин и один ребенок. Трем пациентам потребовалась госпитализация в областную больницу. По словам главы региона, у них диагностированы травмы средней степени тяжести.
Остальных осмотрели медики. После оказания первой помощи их отпустили на амбулаторное лечение.
Атака затронула сразу несколько районов города. В центре повреждены многоквартирный и частные дома, здание Арбитражного суда, Центральная городская библиотека, Дом быта и Курский медицинский колледж. Пострадал и травмпункт. У здания повреждены фасад и окна, пациенты и посетители не пострадали.
Также загорелись несколько автомобилей. Многие другие машины повреждены.
Губернатор лично приехал на места происшествия и пообщался с жителями. Он пообещал, что людям помогут восстановить жилье. Если потребуется, пострадавших временно разместят в пунктах временного размещения. В первую очередь власти займутся ремонтом окон и крыш, чтобы закрыть тепловой контур домов.
«По ремонту здания Арбитражного суда уже связался с генеральным директором Судебного департамента при Верховном суде Геннадием Лопатиным. Средства на ремонт будут оперативно доведены», — добавил Хинштейн.
Ранее губернатор сообщал, что над Курском работала система ПВО. Тогда также появилась информация о задымлении в одном из зданий в центре города.
Российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. Такие удары продолжаются с февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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