Звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд впервые стал отцом

Американский актер Элайджа Вуд, известный зрителям всего мира по главной роли в трилогии «Властелин колец», впервые стал отцом. Об этом сообщает Daily Mail.

39-летний артист и его подруга Метте-Мари Конгсвед до сих пор не комментируют радостное событие, о котором так долго мечтали. Более того, не известен и пол первенца пары.

Актер, исполнивший роль Фродо в знаменитой саге о приключениях хоббитов, состоит в отношениях с кинопродюсером Конгсвед уже три года. Пара не любит выставлять свою жизнь напоказ, однако, некоторое время назад счастливые влюбленные попали в объективы папарацци, и общественность узнала, что они ждут малыша.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Элайджа Вуд отличился на премьере фильма «Иди к папочке» в Лос-Анджелесе, где станцевал танец Skibidi вместе с фронтменом питерской группы Little Big Ильей Прусикиным.