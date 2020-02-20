Четырнадцатилетняя москвичка «словила глюки» и попала в реанимацию

Четырнадцатилетняя москвичка оказалась в токсикологической реанимации после употребления запрещенных веществ. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 19 февраля в квартире одного из домов на Нелидовской улице.

Девочка пояснила врачам, что прошлой ночью у нее начались длительные галлюцинации. Подростка госпитализировали с острым отравлением запрещенными веществами. Обстоятельства произошедшего выясняются.