Брак на новом уровне: 96-летняя мексиканка вышла замуж за 18-летнего юношу

The Mirror: в Мексике 96-летняя дама вышла замуж за 18-летнего юношу

В штате Кинтана-Роо в Мексике 96-летняя женщина вышла замуж за 18-летнего юношу. Об этом сообщило издание The Mirror.

«Отношения с большой разницей в возрасте часто привлекают внимание, особенно когда разница в годах существенна, но одна невеста из Кинтана-Роо, Мексика вывела это на новый уровень — 96-летняя женщина, имя которой не разглашается, вышла замуж за мужчину, который на 78 лет моложе ее», — гласит публикация.

Свадьбу сыграли еще в 2025 году, но написали о ней лишь сейчас. Как отметили авторы публикации, это брак с самой большой разницей в возрасте из тех, что были зарегистрированы в течение года.

В Кинтана-Роо в 2025 году количество браков был почти втрое выше, чем в столице, Мехико. Средний возраст вступления в брак в Мексике, по имеющимся данным, за десять лет вырос на 4,1 года как для женщин, так и для мужчин.

Ранее жена 49-летнего актера Егора Бероева, 22-летняя Анна Панкратова, ответила на критику разницы в возрасте с ее мужем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.