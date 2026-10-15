«Девятый вал» возвращается: в корпусе Бенуа Русского музея откроется выставка Айвазовского

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Гостям масштабной экспозиции представят две сотни произведений великого художника-мариниста.

Фото, видео: © РИА Новости/ Алексей Даничев; 5-tv.ru

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В корпусе Бенуа Русского музея откроется выставка Айвазовского

«Девятый вал» возвращается: в корпусе Бенуа Русского музея открылась грандиозная выставка легендарного мастера. Сегодня — для журналистов, завтра — для всех желающих.

Главное место в экспозиции займет его самая известная картина. Она предстанет перед посетителями после уникальной реставрации.

Теперь шедевр выглядит так, будто только вышел из-под кисти. Благодаря ювелирной работе реставраторов потускневшие почти за два века цвета снова обрели яркость.

Всего же гостям представят две сотни произведений Айвазовского. Одна из сенсаций выставки — полотна из собрания Адмиралтейства. Их покажут впервые.

Чтобы еще больше погрузиться в атмосферу морских путешествий, экспозицию дополнят уникальными артефактами. Среди них — старинные флаги, модели кораблей и личные документы мариниста.

Процесс реставрации «Девятого вала» проходил в уникальном зале, где тысячи посетителей Русского музея могли через стекло наблюдать за кропотливой работой специалистов.

За 120 лет существования полотна «Девятый вал» его лишь незначительно консервировали и проводили локальные работы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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