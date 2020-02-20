Шесть россиян арестованы в Дании по подозрению в контрабанде 100 килограммов кокаина

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Сергей Зеленский
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Граждане РФ пробудут под стражей неделю.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bilderbox; Youtube / Michael Johannessen

Полиция Дании задержала 27 граждан различных стран, в том числе шестеро россиян, подозреваемых в контрабанде кокаина в крупных размерах.

Судно Duncan Island, направлявшееся из шведского Хельсингборга в Петербург, было задержано возле острова Лангелланн на юге Дании 15 февраля. На борту полицейские обнаружили контейнер со 100 килограммами кокаина. В состав экипажа входили граждане Украины, Польши, Эквадора, Филиппин и Латвии.

«На борту судна Duncan Island находились пять россиян. Они являлись членами экипажа и в настоящее время находятся под арестом до 27 февраля», — рассказал РИА Новости пресс-секретарь полиции Сурен Расмуссен.

Кроме того, в датском порту города Гедсер был задержан и арестован еще один гражданин России в возрасте 50 лет. По мнению местных полицейских, он ожидал прибытия Duncan Island.

Всем арестованным предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков в крупном размере.

Сообщается, что судно зарегистрировано на Багамских островах.

В июне прошлого года в Петербург из Эквадора прибыло почти полтонны кокаина вместо рыбных консервов.

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