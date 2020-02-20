Шесть россиян арестованы в Дании по подозрению в контрабанде 100 килограммов кокаина
Граждане РФ пробудут под стражей неделю.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bilderbox; Youtube / Michael Johannessen
Полиция Дании задержала 27 граждан различных стран, в том числе шестеро россиян, подозреваемых в контрабанде кокаина в крупных размерах.
Судно Duncan Island, направлявшееся из шведского Хельсингборга в Петербург, было задержано возле острова Лангелланн на юге Дании 15 февраля. На борту полицейские обнаружили контейнер со 100 килограммами кокаина. В состав экипажа входили граждане Украины, Польши, Эквадора, Филиппин и Латвии.
«На борту судна Duncan Island находились пять россиян. Они являлись членами экипажа и в настоящее время находятся под арестом до 27 февраля», — рассказал РИА Новости пресс-секретарь полиции Сурен Расмуссен.
Кроме того, в датском порту города Гедсер был задержан и арестован еще один гражданин России в возрасте 50 лет. По мнению местных полицейских, он ожидал прибытия Duncan Island.
Всем арестованным предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков в крупном размере.
Сообщается, что судно зарегистрировано на Багамских островах.
В июне прошлого года в Петербург из Эквадора прибыло почти полтонны кокаина вместо рыбных консервов.
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