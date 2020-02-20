Шляпа Эвелины Бледанс так понравилась ее семилетними сыну Семену, что мальчик примерил ее в машине. Забавное видео этого момента она выложила в Instagram. Пятнистый головной убор, по форме похожий на шлем конкистадора, пришелся наследнику к лицу, заметили в комментариях. Сама звезда в кадре сидит с красивым букетом роз. От кого он, актриса не указала, но намекнула, что красный означает любовь.

Instagram @bledans

«Настроение „Весна“», — написала Эвелина под роликом.

С этим лаконичным описанием не поспоришь. Такое настроение создают сама Бледанс и Сема. Они веселятся под музыку и заряжают позитивом. А в конце малыш нежно обнимает маму, заставляя фолловеров умилиться.

«Семе идет! Подумала, что это за красивая девочка рядом!»

«Какие же вы солнечные! Вы супер-мама»;

«Как мамулю-то любит! Обнимашки!»

«Смотрю на вас и любуюсь»;

«Какие вы милые, сыночек такой няшечка», — ответили поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что 50-летняя Бледанс поразила фанатов идеальной фигурой.