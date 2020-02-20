«Какие же вы солнечные!» — сын Бледанс примерил мамину шляпу
Актриса развлекла поклонников позитивным видео с семилетним наследником.
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Фото, видео: Instagram @bledans
Шляпа Эвелины Бледанс так понравилась ее семилетними сыну Семену, что мальчик примерил ее в машине. Забавное видео этого момента она выложила в Instagram. Пятнистый головной убор, по форме похожий на шлем конкистадора, пришелся наследнику к лицу, заметили в комментариях. Сама звезда в кадре сидит с красивым букетом роз. От кого он, актриса не указала, но намекнула, что красный означает любовь.
«Настроение „Весна“», — написала Эвелина под роликом.
С этим лаконичным описанием не поспоришь. Такое настроение создают сама Бледанс и Сема. Они веселятся под музыку и заряжают позитивом. А в конце малыш нежно обнимает маму, заставляя фолловеров умилиться.
«Семе идет! Подумала, что это за красивая девочка рядом!»
«Какие же вы солнечные! Вы супер-мама»;
«Как мамулю-то любит! Обнимашки!»
«Смотрю на вас и любуюсь»;
«Какие вы милые, сыночек такой няшечка», — ответили поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал, что 50-летняя Бледанс поразила фанатов идеальной фигурой.
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