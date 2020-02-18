«Русская Анджелина Джоли!» — 50-летняя Бледанс поразила фанатов идеальной фигурой
Актриса показала хороший пресс и соблазнительное декольте.
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Фото, видео: Instagram @bledans
Российская актриса 50-летняя Эвелина Бледанс впечатлила подписчиков идеальной фигурой и невероятно «свежим» видом. Кинодива опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в необычном провокационном образе. На звезде надеты черный откровенный топ, брюки в тон и белый распахнутый пиджак. Образ артистки дополнили красные кепочка и перчатки.
В комментариях восхищенные поклонники сравнили Эвелину Бледанс с кумиром миллионов — голливудской кинозвездой Анджелиной Джоли.
«Русская Анджелина Джоли!» — заявил фанат.
Пользователи соцсети высоко оценили опубликованный Эвелиной Бледанс кадр. Подписчики хвалили кумира и за пышную грудь, и за идеальный пресс, и за красивую внешность… Очень быстро снимок набрал около четырех тысяч отметок «мне нравится». Комментарии под фото наполнились множеством комплиментов.
«Ох, многие отдали бы и многое, за такую фигурку!»
«Русская Анджелина Джоли»;
«Живот офигенный!»
«Ну, нельзя быть такой шикарной женщиной!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эвелина Бледанс в образе секси-медсестры пококетничала с фанатами.
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