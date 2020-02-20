Силуанов заявил о чрезмерной налоговой нагрузке на труд

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Сергей Зеленский
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По словам главы Минфина, правительство изучает варианты ее снижения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia, Kremlin Pool; Известия / Александр Казаков,

Налоговая нагрузка на труд в России очень велика. Правительство рассматривает варианты ее снижения, но необходимо найти источники компенсации для снижения страховых взносов. Об этом РБК рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

«Это 30%, по сути, страховых взносов плюс еще 13% НДФЛ. Высокая нагрузка, которую не увидишь в других странах, где значительную часть страховых отчислений берут на себя работники», — сказал он.

Готовый законопроект по этому поводу в Минфине в настоящее время отсутствует, отметил глава ведомства. По его словам, снижение страховых взносов на один процентный пункт обойдется внебюджетным фондам в сумму около 200 миллиардов рублей. При этом сокращение взносов должно быть таким, чтобы бизнес мог его почувствовать, иначе у бизнеса не будет стимулов к «обелению».

Вариант переложения взносов на работника не обсуждается, подчеркнул министр.

Ранее появилась информация о том, что правительство вернулось к рассмотрению идеи о снижении социальных взносов. В частности, прорабатывается вариант снижения общей ставки с 30% до 23%–25%, при возможности отмены пониженной ставки для относительно высоких зарплат.

5-tv.ru рассказывал, что закон об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму.

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