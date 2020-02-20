Силуанов заявил о чрезмерной налоговой нагрузке на труд
По словам главы Минфина, правительство изучает варианты ее снижения.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
Фото, видео: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia, Kremlin Pool; Известия / Александр Казаков,
Налоговая нагрузка на труд в России очень велика. Правительство рассматривает варианты ее снижения, но необходимо найти источники компенсации для снижения страховых взносов. Об этом РБК рассказал министр финансов России Антон Силуанов.
«Это 30%, по сути, страховых взносов плюс еще 13% НДФЛ. Высокая нагрузка, которую не увидишь в других странах, где значительную часть страховых отчислений берут на себя работники», — сказал он.
Готовый законопроект по этому поводу в Минфине в настоящее время отсутствует, отметил глава ведомства. По его словам, снижение страховых взносов на один процентный пункт обойдется внебюджетным фондам в сумму около 200 миллиардов рублей. При этом сокращение взносов должно быть таким, чтобы бизнес мог его почувствовать, иначе у бизнеса не будет стимулов к «обелению».
Вариант переложения взносов на работника не обсуждается, подчеркнул министр.
Ранее появилась информация о том, что правительство вернулось к рассмотрению идеи о снижении социальных взносов. В частности, прорабатывается вариант снижения общей ставки с 30% до 23%–25%, при возможности отмены пониженной ставки для относительно высоких зарплат.
5-tv.ru рассказывал, что закон об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму.
Нашли ошибку?