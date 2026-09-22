Король с секретом: принцесса Диана развелась с Чарльзом из-за его влюбленности в мужчину*
Спустя годы после смерти леди Ди всплывают все новые подробности ее брака.
Фото: www.globallookpress.com/Pool/i-Images
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Metro: принцесса Диана развелась с Чарльзом из-за его влюбленности в мужчину*
Граф Чарльз Спенсер в новых мемуарах о своей сестре принцессе Диане приводит подробности разговоров с ней и утверждает, что она называла одну из причин развода с принцем Чарльзом (ныне королем Карлом III). Об этом сообщило Metro.
По его словам, принцесса Диана поделилась с ним, что она решила развестись с принцем Чарльзом, поскольку тот «был влюблен в своего камердинера». Речь могла идти об одном из сотрудников мужского пола*.
Книга Спенсера «Лебединая песня: Диана, моя сестра» должна выйти на следующей неделе. Однако опубликованные отрывки уже стали поводом для обсуждения.
Ранее граф Спенсер приводит в книге утверждение о разговоре после гибели Дианы в 1997 году. По его словам, нынешний король Карл III сказал: «Будьте уверены, мы скоро ее забудем».
После публикации этих отрывков представители дворца выступили с заявлением, в котором отметили, что переживание утраты могло повлиять на восприятие событий, суждения и воспоминания графа Спенсера.
Несмотря на реакцию дворца, в СМИ появились новые фрагменты книги. В одном из них утверждается, что Карл III выглядел «взволнованным» в день смерти принцессы Дианы.
Граф Спенсер также рассказал о событиях после гибели сестры и в интервью для BBC. Он сравнил отношение общественности к принцу Гарри и Меган Маркл тем, что, по его мнению, происходило с принцессой Дианой.
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