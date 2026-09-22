В Омске водитель сбил двухлетнего мальчика на переходе

В Омске двухлетний ребенок пострадал в результате ДТП на пешеходном переходе. Мальчика сбил водитель автомобиля Mitsubishi. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла 21 сентября около 18:45 на улице Омской. По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander совершил наезд на ребенка, который вместе с матерью пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От сильного удара мальчик отлетел на несколько метров.

Ребенку потребовалась медицинская помощь. Его доставили в больницу с различными травмами.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Омска взяла ситуацию на контроль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Самарской области 16 человек предварительно пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом. ДТП произошло на 967-м километре трассы М-5 «Урал». Автобус маршрута № 137 следовал из Тольятти в Жигулевск. По данным полиции, во время движения у микроавтобуса Peugeot, который ехал по тому же маршруту, взорвалось колесо.

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