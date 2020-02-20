Трое джихадистов задержаны в Казани

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Казани трех членов ячейки экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*, сообщает управление ФСБ России по Татарстану. По данным ведомства, они планировали совершение тяжких уголовных преступлений, а также искали средства для дальнейшего выезда на территорию Сирии, чтобы вступить там в ряды международной террористической организации.

Собраны доказательства о формировании задержанными на территории Татарстана ячейки международного религиозного движения в составе трех граждан РФ и украинца. Обыски были проведены в четырех установленных адресах, изъяты религиозная литература джихадистского толка, пять единиц холодного оружия, электрошокер, а также электронные носители информации.

Уголовное дело возбуждено в отношении троих задержанных по статье «организация деятельности экстремистского сообщества». Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

За прошедший год ФСБ России предотвратила в общей сложности 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 теракта. Такие данные озвучил на коллегии ФСБ президент РФ Владимир Путин.

* — организация запрещена на территории РФ.