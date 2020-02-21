Евгений Дятлов рассказал, как чуть не отправился служить в Афганистан

Известный актер и музыкант Евгений Дятлов накануне Дня защитника Отечества рассказал, как в 1980-е годы чуть не отправился служить в Афганистан. Тогдашний студент сам рвался служить в горячей точке. Как пишет «Экономика сегодня», на встрече в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» артист вспомнил, как стоял вместе с другими призывниками на школьном дворе в ожидании распределения. Пришли два офицера и спросили, есть ли среди ребят спортсмены.

«Нас человек 50 вышло. Каждый стал показывать, что умеет. Я как боксер ему по ладошке постучал!» — приводит издание слова Дятлова.

В результате были отобраны 11 человек и отправлены к коменданту с докладом, что их перехватывают в команду для отправки в Афганистан. Однако у Дятлова уже тогда было плохое зрение. Поняв, что рано или поздно это выяснится, он решил признаться сразу.

«Командир мне тогда сказал: „Ну, пацан, иди отсюда“. А я: „Может, я очки на резиночках носить буду?“ Так в Афган и не попал», - вспоминает Дятлов.

А некоторое время спустя, придя на могилу к бабушке, обнаружил на кладбище целую аллею новых захоронений. Из любопытства подошел посмотреть и увидел на памятнике сослуживца.

«В каком бушлате уходил, в нем сфотографировался, так и остался», — рассказал актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об истории праздника защитников Отечества и о связанных с 23 февраля традициях.