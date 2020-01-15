День защитника Отечества: история, традиции, приметы

День защитника Отечества появился в период становления СССР. В то время праздник имел милитаристский подтекст. В наши дни 23 февраля поздравляют всех мужчин, независимо от того, служили те или нет.

5-tv.ru разобрался в истории торжества и выяснил, какие подарки лучше не дарить сильной половине в День защитника Отечества.

История Дня защитника Отечества

День защитника Отечества имеет интересную историю становления. Существует несколько версий появления этого праздника в календаре россиян, а когда-то советских людей.

По самой распространенной из них, праздник уходит корнями в 1918-й. 28 января Совет народных комиссаров во главе с Владимиром Лениным принял Декрет об организации Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА).

В следующий раз о важном событии вспомнили через год. Тогда же председатель Высшей военной инспекции РККА Николай Подвойский направил свою инициативу отпраздновать день создания РККА в президиум ВЦИК. Однако сообщение пришло слишком поздно, поэтому ему просто не уделили внимание. Возник риск того, что важную для той эпохи дату просто позабудут, поэтому за дело взялся другой орган.

Моссовет предложил приурочить подписание Декрета ко Дню красного подарка, празднование которого выпадало на 16 февраля. Однако планы организаторов сорвались и на этот раз. В итоге празднование Рабоче-крестьянской Краской Армии и День красного подарка перенесли на ближайшее воскресенье — 23 февраля.

www.globallookpress.com

Кроме множества версий происхождения, нынешний День защитника Отечества имел много имен.

1918–1922 День формирования Рабоче-крестьянской Красной Армии 1922–1945 День Красной Армии 1946–1991 День Советской Армии и Военно-морского флота c 1991 года День защитника Отечества

Примечательно, что в советское время торжество имело исключительно милитаристский подтекст. В наши дни День защитника Отечества отожествляется с мужским днем. Хотя на многочисленных открытках и в поздравлениях фигурирует военная тематика. Особенно парадоксально концепция торжества выглядит в контексте военнослужащих женщин.

Традиции Дня защитника Отечества

День защитника Отечества не восходит к древним культурам и верованиям. Это современный праздник, во главе которого стоит торжество патриотизма и восхваление сильной половины населения. Кроме того, это один из главных праздников современной России, однако и он имеет свои традиции.

Одна из самых важных — это поздравление мальчиков и мужчин, а еще подарки. В числе последних часто оказываются принадлежности мужского туалета. Бритвы и носки давно стали героями анекдотов про невнимательную жену в главной роли.

5-tv.ru разобрался, что на самом деле можно, а что нельзя дарить мужчине на День защитника Отечества.

Что можно дарить мужчине в День защитника Отечества

Специалисты по этикету только поддерживают идею дарения мужчинам цветочных букетов, отмечая, что даже среди них есть «мужские» и «женские» варианты. Букет из кактусов не только поднимет настроение одаряемому, но и украсит его дом. А еще кактусы не требуют серьезного ухода.

В список того, что можно дарить мужчине на День защитника Отечества, входят модные или автомобильные аксессуары, стильные канцелярские принадлежности, флешки, подарки с юмором. Не рекомендуется обходить стороной радиоуправляемые машинки, фигурки любимых супергероев и прочие приятные мелочи. Если ничто из этого вас не удовлетворяет, то лучше руководствоваться наставлением немецкого философа Готфрида Вильгельма Лейбница: «Есть хороший подарок, есть плохой, а есть книга».

www.globallookpress.com / Simon Belcher

Что нельзя дарить мужчинам в День защитника Отечества

Вопреки ожиданиям, не существует подарков, которые нельзя дарить мужчинам на День защитника Отечества. Самым главным критерием в выборе подарка для мужчины в этот день, по мнению специалистов по этикету и психологов, была и остается уместность.

К примеру, презираемые многими сегодня носки в подарок могут придтись по душе адресату. В конце концов, это предмет базового гардероба. Главная задача при выборе подарка на День защитника Отечества в том, чтобы дарить от души, а не просто «отдариться».

Что касается уместности, то малознакомому коллеге опасно дарить то же, что и близкому другу. Будет правильнее спросить у него самого, что бы он хотел получить в День защитника Отечества. В противном случае существует риск подарить то, чем человек не будет пользоваться. Или хуже: вручить предмет, связанный с каким-то печальным воспоминанием.

23 февраля на Древней Руси

Примечательно, что в эпоху Древней Руси 23 февраля имело чуть ли ни пацифистский подтекст. Народные приметы — тому подтверждение.

Мужчинам 23 февраля нельзя работать: ни одно дело закончено не будет.

В этот день нельзя есть рыбу. Считалось, что съеденный 23 февраля рак или морепродукт может вызвать неизлечимую болезнь.

Если погода 23 февраля и шесть последующих дней стоит морозная, значит, март будет теплым.

Примечательно, что в древности 23 февраля чтили память Прохора Лебедника, которого сегодня вполне можно было бы назвать пацифистом. По дошедшим до нас поверьям, этот монах Печорского монастыря вместо хлеба ел лебеду, а пил исключительно воду.

Вскоре на Руси разразился голод. Тогда монах начал делать хлеб из лебеды и отдавать его голодающим. Последние попытались приготовить кушанье самостоятельно, но у тех, вместо вкусного и румяного хлеба, которым их угощал Лебедник, выходила горькая и темная субстанция.

Еще одно чудо монах сотворил во времена междоусобицы в Киеве. Борьба за власть обездолила крестьянские земли, внесла смуту и порушила торговые отношения. В народе пропала соль. Купцы начали продавать ее втридорога, а простой люд часто отдавал самое ценное, чтобы купить единственный на тот момент времени консервант для продуктов.

Lampada.in.ua

Увидев страдания народа, Прохор Лебедник собрал весь пепел, что только смог найти, и обратил его в соль. Чем больше он делился ею с крестьянами, тем больше той становилось.

Сложившаяся ситуация пришлась не по вкусу торговцам, и они пожаловались на монаха князю Святополку. Тот выкрал мешки с солью у старца, но она вскоре обратилась в пепел. Разгневанный князь высыпал его наземь, а он вновь стал солью. Князь воспринял увиденное за чудо и тотчас отправился к Прохору — примириться. Мудрец окончит свой земной путь в 1107 году. Именно князь Святополк положит тело старца в гроб.

Рожденные 23 февраля

Народная мудрость гласит, что в этот день на свет появляются люди, тяготеющие к защите слабых. Традиционно это сильные духом личности с твердой жизненной позицией и ясным умом. Однако даже рекомендуется иметь при себе всякого рода обереги и талисманы.

Согласно поверьям, рожденным 23 февраля предписан талисман из яшмы. Его магические свойства уберегут хозяина от сглаза и подпитает его энергетику. Примечательно, что оружие наших предков изготавливалось, в том числе, из яшмы.

В астрологии 23 февраля приходится на период Рыб. Среди представителей этого знака часто встречаются тихие и скрытные личности, имеющие внутри себя неиссякаемые ресурсы энергии.

День защитника Отечества, в отличие от Пасхи, не имеет столь явного влияния на характер и судьбу рожденных в этот день. Однако в судьбе Олега Янковского военная тема прослеживается в поворотные моменты его жизни.

Кадр из фильма «Щит и меч», реж. Владимир Басов, 1967 год.

Олег Иванович изначально был актером театра и в кино попал совершенно случайно. В тот период его труппа была на гастролях во Львове. Вместе с Янковскими в гостиницу заселилась съемочная группа фильма «Щит и меч». Режиссер фильма искал актера на роль немецкого военного. По задумке, исполнитель роли должен был иметь арийскую внешность.

Первым Олега Янковского заметила ассистентка режиссера. Актер обедал за соседним столиком. Режиссер согласился рассмотреть кандидатуру неизвестного артиста. Так Олег Иванович получил свою первую роль в фильме. В этом же году актер снялся в киноленте Евгения Карелова «Служили два товарища». Участие в этих картинах подарило Янковскому всесоюзную известность.

Знаменитости, рожденные в этот день: Эмили Блант (американская актриса) и Олег Янковский (советский и российский актер).